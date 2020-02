Virus, liquidità da banca centrale Cina

banca centrale cinese (PboC) ha annunciato la maxi iniezione di liquidità sui mercati per 1.200 miliardi di yuan (173 miliardi di dollari) per sostenere l'economia mentre il Paese lotta per superare la crisi del nuovo coronaVirus che ha provocato finora 304 vittime. Le operazioni,ha spiegato la People's Bank of China in una nota, avverranno domani, quando riapriranno i mercati finanziari dopo la lunga pausa del capodanno lunare.(Di domenica 2 febbraio 2020) Lacinese (PboC) ha annunciato la maxi iniezione disui mercati per 1.200 miliardi di yuan (173 miliardi di dollari) per sostenere l'economia mentre il Paese lotta per superare la crisi del nuovo coronache ha provocato finora 304 vittime. Le operazioni,ha spiegato la People's Bank of China in una nota, avverranno domani, quando riapriranno i mercati finanziari dopo la lunga pausa del capodanno lunare.(Di domenica 2 febbraio 2020)

