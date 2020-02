VIDEO Galles-Italia 15-19, Highlights Sei Nazioni rugby femminile 2020: esordio vincente per le ragazze di Di Giandomenico (Di domenica 2 febbraio 2020) Si è aperto co il successo dell’Italia in Galles per 15-19 la prima giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile: la Nazionale azzurra mette il primo tassello verso la rincorsa al podio passando in casa della selezione che lo scorso anno aveva strappato il pari a Lecce. Decisive le mete di Bettoni nel primo tempo, e Magatti e Stefan nella ripresa. VIDEO Highlights Galles-Italia 15-19 SEI Nazioni femminile 2020  roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Mattia Radoni LPS oasport

