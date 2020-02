VIDEO Federica Brignone, la vittoria nel superG di sci alpino a Rosa Khutor. L’azzurra incanta in Russia (Di domenica 2 febbraio 2020) Una gara che ci rimarrà nel cuore e nel cervello quella delle nevi russe di Rosa Khutor, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Federica Brignone è super nella prova di superG odierna e dà seguito a una stagione semplicemente strepitosa per lei, regalando l’ennesima perla dell’annata. Un riscontro strepitoso per la squadra italiana, visto il secondo posto di Sofia Goggia a 20 centesimi dalla vetta, a precedere la svizzera Haehlen (+0.34). Di seguito il VIDEO: VIDEO Federica Brignone, la vittoria nel superG di sci alpino a Rosa Khutor. L’azzurra incanta in Russia CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SCI alpino giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ... oasport

