VIDEO Federica Brignone e Sofia Goggia, doppietta nel superG di Rosa Khutor! Riviviamo la gara delle azzurre (Di domenica 2 febbraio 2020) Federica Brignone e Sofia Goggia si sono rese protagoniste di una spettacolare doppietta nel superG di Rosa Khutor, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La valdostana si è imposta sulle nevi russe riuscendo così a conquistare la quarta vittoria stagionale, la quattordicesima in carriera: la 29enne ha rafforzato il secondo posto in classifica generale ed è balzata al comando di quella di specialità. La bergamasca si è dovuta accomodare in seconda posizione ma è tornata al top dopo la brutta caduta di Bansko. Di seguito il VIDEO delle gare di Federica Brignone e Sofia Goggia, prima e seconda nel superG di Rosa Khutor. VIDEO Federica Brignone, VINCITRICE superG Rosa KHUTOR: VIDEO Sofia Goggia, SECONDA superG Rosa KHUTOR:

