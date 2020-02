VIDEO Ciclocross, Mondiali 2020 Highlights: van der Poel non dà scampo a nessuno, la sintesi della gara (Di domenica 2 febbraio 2020) Mathieu van der Poel ha vinto il Mondiale 2020 di Ciclocross di Dubendorf, Svizzera. Il neerlandese ha conquistato il suo terzo titolo iridato tra gli Elite, battendo il britannico Tom Pidcock di 1’20”, terzo Toon Aerts. Di seguito le immagini salienti della competizione e l’arrivo del vincitore. VIDEO Highlights Mondiali Ciclocross ELITE MASCHILE  roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: UCI Cyclocross oasport

