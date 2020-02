VIDEO Alexis Pinturault vince il gigante di Garmisch: riviviamo la gara del francese in Coppa del Mondo (Di domenica 2 febbraio 2020) Alexis Pinturault ha vinto il gigante di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il francese si è imposto sulla pista tecnica, rifilando 16 centesimi di distacco allo svizzero Loic Meillard e 0.24 al norvegese Leif Nestvold-Haugen. Il transalpino si è così portato in seconda posizione in classifica generale a 55 punti dal leader norvegese Henrik Kristoffersen: la lotta per la Sfera di Cristallo è apertissima, bisognerà fare i conti anche con l’altro norvegese Aleksander Kilde. Di seguito il VIDEO della gara di Alexis Pinturault, vincitore del gigante di Garmisch. VIDEO Alexis Pinturault, gigante Garmisch: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ... oasport

AntoVitiello : ???? Sbarcato Alexis Saelemaekers (20). Il nuovo acquisto del #Milan atterrato ora a Linate si dirigerà alla clinica… - marco9894 : RT @interista494_2: Minuto 55 Conte ' alexis scaldati che entri' Sanchez: ok mister, - lautarvo : RT @interista494_2: Minuto 55 Conte ' alexis scaldati che entri' Sanchez: ok mister, -