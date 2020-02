Venticano, carabinieri arrestano 30enne destinatario di un ordine di carcerazione (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un trentenne di Mercato San Severino (SA), colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno per “Associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata all’estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti”. È stato fermato di notte alla frazione “Castel del Lago” del Comune di Venticano dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato principalmente al contrasto dei furti. Al momento del controllo il trentenne non ha opposto alcuna resistenza. Condotto in Caserma, successivamente alla notifica del provvedimento restrittivo l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Benevento per l’espiazione della pena di 5 anni e dieci mesi di reclusione. Il ... anteprima24

Venticano carabinieri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Venticano carabinieri