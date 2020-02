Vanessa Incontrada a Domenica In direttamente dalle Maldive bellissima e in gran forma (Foto) (Di domenica 2 febbraio 2020) Questa notte Vanessa Incontrada è tornata dalle Maldive ma oggi è già nello studio di Domenica In per una nuova intervista con Mara Venier (foto). bellissima e in gran forma, l’abbronzatura evidente e il sorriso di chi è in totale relax, felice della vacanza appena trascorsa con marito e figlio ma anche di tornare in tv stasera con la fiction Come una madre per il suo pubblico. “Ogni anno mi ritaglio sempre due settimane per poter stare con loro ma non tanto per me. Ma quando sto tanto tempo fuori dopo un film, quando torno a casa non è semplice. Per mesi ho vissuto con altre persone altra casa, in albergo e ho bisogno di stare con loro. Chiudo e me ne ritorno nella mia realtà, la quotidianità mi dà la vita”. Così è partita, due settimane alle Maldive con il marito e il figlio, è tornata stanotte e oggi è già a Domenica In, pronta a lanciare la sua nuova serie tv in onda da questa sera ... ultimenotizieflash

