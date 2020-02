Van Dijk Juventus, bomba “The Sun”: offerta shock per il difensore Reds (Di domenica 2 febbraio 2020) VAN Dijk Juventus – A neanche due giorni dalla chiusura del calciomercato di gennaio è già tempo di proiettarsi all’estate e dall’Inghilterra arriva un’autentica bomba che se confermata avrebbe veramente del clamoroso. Perché la Juventus avrebbe già scelto il suo ‘nuovo colpo alla Cristiano Ronaldo’ e ad un anno di distanza dal maxi-affare Matthijs de Ligt sarebbe pronta ad un altro investimento mostruoso per rinforzare e ringiovanire la difesa. Lo riporta il ‘The Sun’, secondo cui in casa bianconera sarebbero iniziati i ragionamenti e le manovre di avvicinamento a Virgil vanDijk, colonna del Liverpool campione d’Europa e del mondo in carica nonché dominatore di questa Premier League. Van Dijk Juventus, offerta monstre dei bianconeri Il tabloid britannico riporta le dichiarazioni di una fonte interna al club bianconero la quale ... juvedipendenza

sandralilamaya : @AndreaBricchi77 È vero!!! Perché Pioli tiene in panchina Van Dijk!!! - sportli26181512 : Dall'Inghillterra: la Juve prepara il colpo Van Dijk: Clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra, la Juventus...… - Gianmaa98 : RT @jo19N26: De Ligt, e qui faccio mea culpa, è tremendamente scadente in questo suo primo anno italiano. Tralasciando il suo usare le ma… -