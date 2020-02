Valeria Marini si spoglia per un servizio fotografico - (Di domenica 2 febbraio 2020) Ludovica Marchese Valeria Marini sa bene come provocare i suoi fan e questa volta condivide uno scatto di qualche anno fa in cui posava completamente senza veli su Instagram Showgirl bellissima e dal fascino sensuale, Valeria Marini è uno dei volti più prorompenti del mondo dello spettacolo italiano. Classe 1967, negli anni ’90 è diventata famosa per la sua allure da bambola e le sue curve, oltre che per le sue liaison sentimentali – tra i flirt più importanti ricordiamo quelli con Lorenzo Jovanotti, Alfonso Signorini e Vittorio Cecchi Gori. Oggi, però, la Marini è felicemente accompagnata da Gianluigi Martino, originario di Cosenza e di quasi vent’anni più giovane. Ad accomunarli? Il mondo dello spettacolo. Lui, infatti, lavora dietro le quinte e si occupa di casting e produzioni televisive. Tuttavia, il successo di Valeria Marini non è legato alle sue storie sentimentali – ... ilgiornale

trash_italiano : Qui solo per Valeria Marini che torna in casa. ?? #GFVIP - frafree86 : RT @LVDSpettacolo: Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini entra nella casa per sfidare Rita Rusic - #GFVIP #gfvip2020 #gfvip4 @MediasetPl… - frafree86 : RT @LVDSpettacolo: Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila incontra Valeria Marini: 'Quella notte insieme...' - #GFVIP #gfvip2020 #gfvip4… -