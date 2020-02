Una siciliana isola il Coronavirus, è nel team dello Spallanzani (Di domenica 2 febbraio 2020) C’è una siciliana nel team di ricercatori che ha isolato il Coronavirus allo Spallanzani di Roma. È Concetta Castilletti, 56 anni, di Ragusa. È la responsabile dell’Unità dei virus emergenti, specializzata in microbiologia e virologia. Un team tutto al femminile quello che ha isolato il virus cinese, meglio conosciuto come Coronavirus. L’impresa consentirà adesso di sviluppare una cura e un vaccino. Sono tre donne che hanno isolato il virus. Oltre a Concetta Castilletti, in laboratorio c’è Maria Capobianchi. direttrice del laboratorio di Virologia dell’Inmi Spallanzani. Ha 67 anni ed nata a Procida. Lavora allo Spallanzani dal 2000. A supporto c’è la giovane ricercatrice Francesca Colavita che soli 30 anni. È originata di Campobasso e lavora già da 4 anni in missioni in Sierra Leone per fronteggiare l’emergenza Ebola. Sicilia e Sud Italia quindi nel ... direttasicilia

