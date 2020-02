“Un Taglio di Capelli da 500 Euro”, Chiara Ferragni Posta il Primo Taglio del Figlio Leo. Le Reazioni dei Followers (Di domenica 2 febbraio 2020) Indiscussa sovrana dei social, Chiara Ferragni non perde occasione per condividere con i suoi followers ogni attimo della sua vita. Così ha recentemente Postato una sua foto con in braccio suo Figlio Leone e la didascalia: “Il primissimo Taglio di Capelli per Leo”. Insieme a tanti apprezzamenti, la Ferragni ha ricevuto anche delle critiche, soprattutto da chi non condivide la sua abitudine di Postare immagini del bambino. Lei e suo marito Fedez si sono però giustificati così: “Quando nostri figli cresceranno avranno una valanga di foto che raccontano la loro storia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) in data: 28 Gen 2020 alle ore 10:09 PST E Chiara Ferragni non è l’unica ad aver sistemato la chioma del proprio pargolo. Il parrucchiere Federico Lauri ha pubblicato sul web una foto ... youreduaction

Mov5Stelle : Luca è un ragazzo di 30 anni che quasi 6 anni fa ha aperto una panineria a Roma grazie al #Microcredito finanziato… - EleonoraEvi : Il #29marzo, ci sarà il #referendum per il #tagliapoltrone Perché un referendum? Perché c'è un gruppo di parlamenta… - carlosibilia : Il @Mov5Stelle in un anno e mezzo ha raggiunto risultati importanti, dal Reddito di cittadinanza al taglio dei parl… -