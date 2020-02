ULTIME NOTIZIE Oggi | ultim’ora Dopo Londra | panico a Gent | passanti accoltellati

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-02-2020 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno 343 migranti a bordo è attraccata nel porto di Pozzallo le operazioni di sbarco sono più lunga del previsto per lo stato di emergenza dichiarato dal governo per il coronavirus da seguire lungo protocollo per le verifiche i primi 60 migranti sono già scesi imponente la macchina dell’accoglienza con ambulanze medici in banchina ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi Londra : accoltella passanti - ucciso. “È terrorismo” : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Londra, uomo accoltella diversi passanti: ucciso dalla polizia. Ora si indaga per terrorismo (2 febbraio 2020)

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-02-2020 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il virus è stato isolato all’ospedale Spallanzani di Roma significa molte opportunità di poterlo studiare capire di verificare meglio cosa si può fare per bloccarne la diffusione ha detto il ministro speranza ci saranno a disposizione della comunità internazionale si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vacci l’Italia diventa riferimento per ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Open Arms a Pozzallo : sbarcano 343 migranti : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Operazioni di sbarco in corso presso il porto di Pozzallo dove stamane ha attraccato la Open Arms (2 febbraio 2020)

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-02-2020 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio l’informazione Al via questa mattina dall’aeroporto di Pratica di Mare vicino Roma l’operazione dell’Aeronautica Militare che riporterà a casa 67 italiani rimasti bloccati avn dopo lo scoppio dell’epidemia mentre si lavora per crearne altri arriveranno in Italia domani mattina e saranno sottoposte a rigorosi controlli anche se ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-02-2020 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento informazione al via in queste ore dall’aeroporto di Pratica di Mare vicino a Roma l’operazione dell’Aeronautica Militare che riporterà a casa 67 italiani rimasti bloccati avn dopo lo scoppio dell’epidemia di coronavirus mentre si lavora per rimpatriare altri arriveranno in Italia domani mattina e sera sottoposte a rigorosi ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi Australia : ubriaco falcia e uccide 4 bambini : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. E' di quattro morti e di tre feriti, il pesantissimo bilancio di un investimento avvenuto in Australia (2 febbraio 2020)

ULTIME NOTIZIE Roma del 02-02-2020 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla relazione da Francesco Vitale in studio la Gran Bretagna allo scoccare della mezzanotte non è nell’Unione Europea poco prime cominciato un conto alla rovescia sulla facciata di downing Street è un altro sulle scogliere di Dover una folla di euroscettici riunita lui Mister celebrato mentre limburgo in Scozia una contro-manifestazione tornata a chiedere un nuovo referendum per staccarsi da ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora - Renzi : "Conte non è leader dei progressisti" (2 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, Ultim'ora: coronavirus, i casi di contagio superano quota 12mila. Renzi punge Conte all'assemblea di Italia Viva.

ULTIME NOTIZIE Roma del 01-02-2020 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella in studio il presidente dei presidi Giannelli ha inviato una lettera alla ministra dell’Istruzione mazzolina sul coronavirus chiedendo che venga diramata al più presto una circolare contenente le indicazioni alle scuole affinché adottino comportamenti corretti omogeneo su tutto il territorio nazionale Ci sono casi infatti gli ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 01-02-2020 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il presidente dei presidi Giannelli ha scritto una lettera alla ministra dell’Istruzione Azzolina in merito al coronavirus sia chiedendo la diffusione di indicazioni precise alle scuole affinché adottino comportamenti corretti omogenei su tutto il territorio nazionale perché Ci sono casi di studenti andati in Cina di ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 01-02-2020 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella studio quasi 12000 contagi per il coronavirus e 259 morti questo l’ultimo bilancio dell’epidemia in Cina ieri è stato il giorno record per la diffusione del morbo il mondo è in ansia per gli effetti sulle persone L’economia in Italia restano discrete le condizioni della coppia di cinesi risultata positiva al virus è ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : è morto Luciano Gaucci - aveva 81 anni (1 febbraio) : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi sabato 1 febbraio 2020: lutto nel mondo del calcio, è morto l'ex presidente del Perugia Luciano Gaucci.

ULTIME NOTIZIE Roma del 01-02-2020 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi studio coronavirus restano discrete le condizioni di salute della coppia di cinesi positiva è attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma lo comunica il nuovo Bollettino medico sottolineando la donna di 65 anni accusato nausea e vomito mentre l’uomo di 66 anni presenta un quadro di polmonite interstiziale alveolare ...