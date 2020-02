Trieste, trovata gallina legata con il nastro adesivo, nei bagni di una scuola superiore (Di domenica 2 febbraio 2020) L’orribile episodio è accaduto a Trieste, precisamente all’interno di una scuola superiore, l’istituto Deledda-Fabiani. Qualcuno ha deciso di compiere un gesto insensato, non si sa per quale scopo. Ha deciso di legare una gallina con del nastro adesivo, immobilizzandola e poi l’ha lasciata all’interno dei bagni dell’Istituto scolastico. L’animale è stato affidato alle cure dell’ENPA. I volontari si stanno prendendo cura della gallina, che fortunatamente è risultata essere in ottima salute. Sulla vicenda è intervenuto il dirigente della struttura scolastica, che ha deciso di sospendere ogni gita e ogni altra uscita scolastica, finché il responsabile non confesserà di aver compiuto l’orribile gesto. Qualcuno tra gli alunni ha portato una gallina a ... bigodino

