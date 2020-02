Tradimento: sai perché alcune persone tradiscono? Ce lo spiegano gli scienziati. (Di domenica 2 febbraio 2020) Sessuologi e psicoterapeuti da tempo studiano il fenomeno del Tradimento. C’è che sostiene che l’essere umano sia per natura “poliamoroso” e chi ritiene che la monogamia non si affatto un’utopia. Al di là di questi due filoni di pensiero, vi sono numerose “particolarità” in tema di Tradimento che gli studiosi hanno scoperto. A seguire una … L'articolo Tradimento: sai perché alcune persone tradiscono? Ce lo spiegano gli scienziati. proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

claudiodalpiaz : @ferrarailgrasso Ma vergognati, ipocritissimo. Meotti già lo si conosce. E prima del pezzo scritto male c’è un tito… - sergio63cm : @matteosalvinimi Che ne sai tu suonatore a tradimento di campanelli dell'onore! - Gieffe17 : @milaunicoamore Sai che ho pensato la medesima cosa ancor prima di finire di leggere il tuo scritto? Non esiste un… -