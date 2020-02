Tra sport ed spot elettorali, negli Stati Uniti è tutto pronto per il Super Bowl (Di domenica 2 febbraio 2020) La strategia marketing dei politici in vista del Super Bowl 2020. Una sfida a colpi di spot con Donald Trump pronto a sfidare Bloomberg. WASHINGTON (Stati Uniti) – La strategia marketing dei politici in vista del Super Bowl 2020. Il più grande appuntamento dello sport americano andrà in scena Miami nella notte italiana tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio. Un occasione per i candidati delle prossime elezioni presidenziali, previste a novembre. Le primarie dei democratici sono alle porte e Bloomberg è pronto a sfruttare questo evento per aiutare la sua campagna elettorale. Il miliardario, però, sarà sfidato da Donald Trump, pronto ad aumentare i propri consensi dopo un periodo non assolutamente facile. La sfida a colpi di spot La conferma della sfida a colpi di spot è stata confermata anche da Stella Romagnoli di IAA: “Si parla di circa 5-6 milioni di dollari per ... newsmondo

