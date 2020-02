Tottenham-Manchester City 2-0, Mourinho batte Guardiola, anche in Premier, tra le polemiche (Di domenica 2 febbraio 2020) Mourinho batte Guardiola, un po' a sorpresa il Tottenham supera il Manchester City al termine di una partita molto polemica. Dean non vede un rigore per il City, il VAR sì, ma la decisione viene presa tre minuti dopo il fallo. Si arrabbiano tutti, Mou sogghigna, Gundogan dal dischetto sbaglia, poi c'è una rissa che produce solo cartellini gialli. Nella ripresa rosso a Zinchenko e il Tottenham vince con i gol di Bergwijn e Son. fanpage

