Terremoto in Calabria: trema la terra in serata in provincia di Catanzaro, paura tra la popolazione (Di domenica 2 febbraio 2020) Terremoto in Calabria: trema la terra in serata in provincia di Catanzaro, paura tra la popolazione. Ancora una scossa di Terremoto, dopo quella registrata stamattina, ad Albi, in provincia di... leggo

SkyTG24 : Terremoto Calabria, scossa di magnitudo 2.8 nel Catanzarese - leggoit : #terremoto in #Calabria: trema la terra in serata, paura tra la popolazione #Catanzaro - zazoomblog : Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.1 nei pressi di Catanzaro - #Terremoto #Calabria: #scossa -