Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 2.8 sveglia Albi e la provincia di Catanzaro (Di domenica 2 febbraio 2020) Nuova scossa di Terremoto in Calabria, dove continua lo sciame sismico in provincia di Catanzaro. All'alba di oggi, domenica 2 febbraio, è stata registrata dall'Ingv una scossa di magnitudo 2.8 con epicentro ad Albi e a 4 chilometri di profondità. Nessun danno a cose o persone ma solo paura per la popolazione. fanpage

SkyTG24 : Terremoto Calabria, scossa di magnitudo 2.8 nel Catanzarese - PastoreFrance : RT @fanpage: Nuova scossa di #terremoto in Calabria - ladyrosmarino : RT @fanpage: Nuova scossa di #terremoto in Calabria -