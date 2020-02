Tentativo di rapina ad Agropoli, la Lega al fianco del commerciante (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAgropoli (Sa) – Sventato un Tentativo di rapina perpetrato durante la mattinata di ieri ad Agropoli da parte di un giovane del luogo, armato di pistola a salve. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno tratto in arresto il pregiudicato, denunciando altresì la compagna complice nel reato. “Non è purtroppo la prima volta che un esercente agropolese subisce una rapina“, asserisce il consigliere comunale Gisella Botticchio (Lega), “i cittadini hanno il diritto di sentirsi protetti in casa loro; per questo dobbiamo impegnarci per garantire maggior sicurezza nella nostra città”. Il commissario della Lega di Agropoli, Tiziano Sica, manifesta la propria solidarietà al negoziante, affermando: “Sono vicino al commerciante, membro importante del nostro gruppo e alla sua famiglia. Noi portiamo avanti da anni le questioni sicurezza e ... anteprima24

