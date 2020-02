Tennistavolo, dominio cinese nel German Open 2020: quattro successi su cinque, tre su tre nelle specialità olimpiche (Di domenica 2 febbraio 2020) Ricomincia la stagione internazionale del Tennistavolo con la disputa del World Tour Platinum German Open di Magdeburgo: è festa per la Cina, che conquista quattro tabelloni su cinque. Le specialità olimpiche sono tutte vinte da atleti del Paese della Grande Muraglia: affermazioni nel singolare maschile di Xin Xu, nel singolare femminile di Meng Chen e nel doppio misto di Xin Xu e Shiwen Liu. Nelle specialità non olimpiche successi nel doppio maschile per i sudcoreani Daeseong Cho e Woojin Jang e nel doppio femminile per Meng Chen e Manyu Wang. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Xin Xu (Cina) batte Long Ma (Cina) 4-0 (15-13, 11-8, 11-7, 11-5) Singolare femminile Meng Chen (Cina) batte Ning Ding (Cina) 4-1 (3-11, 11-1, 11-7, 11-3, 11-1) Doppio misto Xin Xu / Shiwen Liu (Cina) battono Jun Mizutani / Mima Ito (Giappone) 3-1 (12-10, 13-11, 7-11, 11-7) SPECIALITA’ NON ... oasport

