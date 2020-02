Tenete un euro? Borriello, l’uomo delle monetine di Fanpage, sostiene Ruotolo (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ lui o non è lui? Ma certo che è lui! Questa mattina Sandro Ruotolo, candidato di Dema e Pd alle suppletive per il senato a Napoli, ha incontrato militanti e attivisti presso la sezione Dem di San Giovanni a Teduccio, insieme al segretario provinciale Marco Sarracino. E chi spunta nelle foto di rito, tutto contento, accanto a Ruotolo? Il compagno Antonio Borriello! Proprio lui! Il buon Borriello fu letteralmente fatto a pezzi dai media, in particolare dal sito Fanpage.it, che in occasione delle primarie del 2016 vinte da Valeria Valente e perse da Antonio Bassolino lo immortalò in un video che fece scalpore mentre, all’esterno di un seggio, consegnava un euro a un elettore. L’euro in realtà serviva per votare, il gesto di Borriello non ebbe conseguenze giudiziarie, ma ... anteprima24

_Kyoux_ : RT @jinsmyspringday: scusate ma, credetemi, se ci tenete a vedere i bangtan vi accontentate pure dei posti da 60 euro.. e parlo per esperie… - Moonchild_9598 : RT @jinsmyspringday: scusate ma, credetemi, se ci tenete a vedere i bangtan vi accontentate pure dei posti da 60 euro.. e parlo per esperie… -