Tempesta d’amore anticipazioni | puntate tedesche | la terribile vendetta

anticipazioni Tempesta d'amore, trame straniere: Paul rapisce Annabelle Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Romy morirà per mano di Annabelle. La ragazza infatti berrà il veleno destinato a Denise e avrà un arresto cardiaco poche settimane dopo. Michael cadrà in depressione e per Paul sarà impossibile superare il dolore per la morte della fidanzata. Al contrario Annabelle a Tempesta d'amore non avrà alcun rimorso e sarà felice di averla fatta franca. Presto però Christoph scoprirà la verità e fornirà a Paul le prove che la figlia ha ucciso Romy. Nelle puntate straniere di Tempesta d'amore, il ragazzo sarà sotto choc anche perchè, dopo la morte di Romy, si era avvicinato molto ad Annabelle che aveva cercato di sedurlo. Il personal trainer di Tempesta d'amore mediterà una terribile vendetta e rapirà Annabelle.

