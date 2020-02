SuperG Rosa Khutor 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 2 febbraio 2020) Il maltempo è stato finora grande protagonista a Rosa Khutor. Le forti nevicate dei giorni scorsi hanno portato alla cancellazione di tutte le prove cronometrate e di conseguenza anche della discesa di ieri. Gli organizzatori proveranno a far gareggiare le atlete in super-G, anche se la gara resta ancora a fortissimo rischio. E’ un’Italia reduce dalla straordinaria prestazione di Bansko, con una vittoria e cinque podi. In Russia non ci sarà Marta Bassino e la squadra azzurra punterà soprattutto su Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago e Sofia Goggia, che sarà al cancelletto di partenza con una protezione speciale alla tibia. Di seguito il programma completo del super-G di Rosa Khutor, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre ... oasport

