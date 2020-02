Superbowl 2020 in tv, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs: come vederlo in diretta, in replica e on demand. Orari e programma (Di domenica 2 febbraio 2020) Ancora poche ore e il match più atteso dell’anno sarà protagonista. Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers. Chi vincerà il LIV Super Bowl? Questa notte, alle ore 00.40 italiane (le 18.40 a Miami) andrà in scena l’ultimo atto della stagione NFL. Dopo una lunga cavalcata conclusa con i Playoffs, le due formazioni saranno una contro l’altra all’Hard Rock Stadium della città della Florida, nella partita più attesa di tutto l’anno che quest’anno nel corso dell’intervallo proporrà il concerto di Shakira e Jennifer Lopez. Si annuncia una partita spettacolare e molto equilibrata, con l’attacco scintillante dei Kansas City Chiefs che proverà a mettere in crisi la difesa migliore di tutta la Lega, quella dei californiani. IN TV – Il cinquantaquattresimo Super Bowl si potrà seguire su DAZN in diretta in lingua originale o in italiano in ... oasport

MassMarianella : Potenzialmente potrebbe essere uno dei Super Bowl più belli e spettacolari degli ultimi anni. Le premesse ci sono t… - SkySport : ?? #NFL, #SuperBowl ?? #KansasCity ?? #SanFrancisco ?? Orari e chiavi della gara ? L'analisi di @MassMarianella… - Nino_Romeo : RT @MassMarianella: Potenzialmente potrebbe essere uno dei Super Bowl più belli e spettacolari degli ultimi anni. Le premesse ci sono tutte… -