Super Bowl 2020: notte di grande sport e spettacolo in diretta TV sul 20 (Di domenica 2 febbraio 2020) Super Bowl 2020 notte di grande sport e spettacolo quella tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio quando, nella cornice dell’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, Stati Uniti e non solo si fermano per assistere al 54° Super Bowl, la finale di NFL (National Football League) tra Kansans City Chiefs e San Francisco 49ers. Un evento sportivo seguito in tutto il mondo e trasmesso in Italia in diretta TV sul 20 di Mediaset (fischio d’inizio, ora italiana, alle 00.30). La telecronaca del Super Bowl 2020 è affidata a Federico Mastria e all’ex giocatore e allenatore di football Alessandro Trabattoni. Inviato, invece, Gabriele Cattaneo. Nella giornata di domani, dalle 18.00, ampia sintesi della nottata sempre sul 20. grande attesa, come da tradizione, per l’halftime show, lo spettacolo musicale che andrà in scena durante l’intervallo del match. I riflettori sono tutti ... davidemaggio

