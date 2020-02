Super Bowl 2020, la guerra degli spot fra Trump e Bloomberg (Di domenica 2 febbraio 2020) Questo Super Bowl 2020 non sarà soltanto uno spettacolo sportivo, ma neppure solo un grande show musicale (durante l’atteso Halftime che quest’anno vedrà esibirsi Jennifer Lopez e Shakira), ma anche uno scontro politico a distanza in vista delle presidenziali del prossimo 3 novembre. Il presidente Donald Trump e il candidato alle primarie democratiche Michael Bloomberg hanno acquistato 60 secondi di spot durante il match che tiene con il fiato sospeso gli Stati Uniti: il costo del passaggio televisivo è di 10 milioni di dollari ciascuno. Strategie diverse quelle scelte per i due politici: Trump ha deciso di puntare tutto sui risultati economici del suo mandato, mentre il miliardario e ex sindaco di New York ha scelto un messaggio di condanna alle morti causate da arma da fuoco, in quella che viene definita una «crisi nazionale». L’attacco dello spot del capo ... open.online

Sport_Mediaset : #Superbowl2020 + #Jlo + #Shakira: uno spettacolo da non perdere ?? Domani da mezzanotte sul Canale 20 e sito/app… - Sport_Mediaset : Tutto pronto per il grande evento di stasera! Il #SuperBowl2020 sarà in diretta da mezzanotte su CANALE 20 e Sito/… - djkhaled : . #ad @OfficialBelaire super bowl MIAMI -