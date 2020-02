Stella di David sul citofono come offesa: uomo bolognese sporge denuncia (Di domenica 2 febbraio 2020) Usare una Stella di David sul citofono come offesa nei riguardi di una persona. È quanto accaduto a Bologna ad un uomo che ha deciso di sporgere denuncia. Il disegno, con tanto di freccia indicante il cognome di riferimento, era diretto ad una persona che discende da famiglia ebrea. Stella di David sul citofono: indignazione a Bologna La vittima di questo gesto razzista ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine, raccontando l’accaduto. Nella giornata di venerdì 31 Gennaio, l’ex professore, di origine ebreo polacca, è sceso di casa per andare a prendere un caffè al bar. Ma sotto casa ha notato lo scempio fatto sul muro, indirizzato al suo nome. La reazione è stata di enorme dispiacere, sconvolgente. Proprio lui che nell’Olocausto ha perso tutta la sua famiglia, perché ebrea. L’uomo ha raccontato ai microfoni del TGR Emilia, di essere agnostico, per cui ... kontrokultura

