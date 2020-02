Sport: Serie A spendacciona nel mercato di gennaio. Il Napoli batte tutti (Di domenica 2 febbraio 2020) Il quotidiano Sportivo spagnolo Sport analizza il trend di questo mercato di riparazione osservando che i club europei ad aver effettuato spese maggiori sono stati l‘Hertha Berlino e di Napoli, mentre i grandi club “non hanno estratto il libretto degli assegni”. Non ci sono stati grandi colpi nel mese di gennaio, il trend delle società europee in generale sembra essere stato quello di evitare sprechi per correre ai ripari Contro ogni previsione è stata la Serie A che ha speso di più per tutto questo mese di gennaio. E il Napoli è stato il trascinatore, collocandosi sopra a tutte per investimenti effettuati Il club che presiede De Laurentiis, in piena crisi interna e deluso a livello Sportivo (e futuro rivale del Barça in Champions, non dimentichiamolo), ha speso ben 65 milioni di euro, mettendosi in evidenza per i 20 pagati al Celtic per Lobotka. L'articolo Sport: ... ilnapolista

