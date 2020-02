Sport in tv oggi (domenica 2 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 2 febbraio 2020) Sarà una domenica 2 febbraio quanto mai ricca di eventi Sportivi. Tanti appuntamenti per gli Sport invernali, con la Coppa del Mondo di sci alpino tra Garmisch e Rosa Khutor, quindi tantissimo calcio tra Serie A, Serie B, Liga, Premier League e BundesLiga, ma il piatto forte arriverà in mattinata, con la finale degli Australian Open. Non andranno dimenticati anche i campionati di basket e volley, quindi biliardo, ciclo-cross, rugby e basket NBA. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo di oggi. PROGRAMMA completo EVENTI DI oggi, domenica 2 febbraio ore 1.00 BASKET, NBA – Orlando Magic-Miami Heat – diretta su Sky Sport NBA (206) ore 5.55 TENNIS, Australian Open, finale doppio maschile – diretta su DAZN e EuroSport1 (210) ore 9.00 SCI ALPINO, supergigante femminile da Rosa Khutor – diretta su RaiSport (227) e EuroSport2 (211) ore 9.30 ... oasport

