Speranza: «Isolato allo Spallanzani il Coronavirus» (Di domenica 2 febbraio 2020) L’annuncio del ministro della Salute. Il direttore dell’istituto malattie infettive Ippolito: «Si aparono spazi per cure». Open Arms sbarcata a Pozzallo, protocollo per i migranti. Completato a Wuhan il primo ospedale speciale. Il numero di infezioni in Cina oltre quota 14.300. Il bilancio dei morti sale a 304. La Banca centrale cinese annuncia un’iniezione di liquidità da 173 miliardi di dollari per sostenere l’economia ilsole24ore

