Sondaggi, OpenMedia della settimana: crollo del M5S, bene PD e Meloni, Lega al palo (Di domenica 2 febbraio 2020) Concorrono alla media tutti i Sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. settimana dal 27/1 all’1/2/2020. I numeri Sono solo sei i Sondaggi pubblicati questa settimana relativi alle intenzioni di voto per elezioni politiche e i risultati risentono chiaramente degli esiti delle votazioni dello scorso weekend in Emilia Romagna e Calabria. La nostra media, tornata dopo una settimana di stop Legata al silenzio elettorale, si apre dunque con la Lega, ancora prima col suo 30,5%, ma sempre più lontana dai fasti dello scorso anno. Per il partito di Matteo Salvini il massimo è il 32% di Ipsos, il minimo il 28,2% di Ixè. Vincenzo Ruocco La media dei Sondaggi della settimana Il Pd sale di quasi un punto e mezzo e si porta vicino al 21%. Altrettanti ne perde invece il M5S, un calo prevedibile che lo assesta, questa ... open.online

Sondaggi OpenMedia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sondaggi OpenMedia