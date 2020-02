Smog, divieto di circolazione a Milano: 621 controlli e 162 multe in mattinata (Di domenica 2 febbraio 2020) Dalle 10 alle 12:30 a Milano sono stati 621 i controlli e 162 le multe per non aver rispettato il divieto di circolazione odierno, deciso in conseguenza degli alti livelli di polveri sottili. Nella prima domenica a piedi voluta dal sindaco Giuseppe Sala, la Polizia Locale è in campo con 70 pattuglie per turno, alcune postazioni fisse e alcune mobili, per verificare e bloccare chi ha violato la disposizione di Palazzo Marino. La multe per il mancato rispetto dell’ordinanza è quantificata in 164 euro.L'articolo Smog, divieto di circolazione a Milano: 621 controlli e 162 multe in mattinata Meteo Web. meteoweb.eu

