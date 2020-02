Slittino: nel team-relay di Oberhof si impone la Germania. Italia quinta (Di domenica 2 febbraio 2020) Si interrompe la striscia di podi consecutiva della Nazionale Italiana di Slittino nel team relay di Coppa del Mondo. Ad Oberhof in terra tedesca, gli azzurri sono solo quinti: a trionfare è la Germania padrona di casa. I teutonici potevano schierare tutti i vincitori delle gare classiche: Anna Berreiter al femminile, Johannes Ludwig al maschile e Wendl/Arlt nel doppio, 2’22”678 il tempo conclusivo. Non è stato però un vero dominio. Gli Stati Uniti, secondi, infatti sono a soli 7 centesimi con Brithcer, West e Mazder/Terdiman. Terza la Lettonia di Aparjode, Kivlenieks e Sics/Sics ad un decimo. Quarta posizione invece per la Russia. Gli azzurri, leader di specialità in Coppa, sono solo quinti: non un catino favorevole per Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Nagler/Malleier, che hanno chiuso a 733 millesimi dalla vetta. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire ... oasport

Luca80093108 : RT @vitasportivait: ?? #Slittino | #Sigulda ???? Doppio podio per l'Italia in Coppa del Mondo ????: ?? Dominik #Fischnaller nel singolo sprint… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? #Slittino | #Sigulda ???? Doppio podio per l'Italia in Coppa del Mondo ????: ?? Dominik #Fischnaller nel singolo sprint… - gioicaro : RT @vitasportivait: ?? #Slittino | #Sigulda ???? Doppio podio per l'Italia in Coppa del Mondo ????: ?? Dominik #Fischnaller nel singolo sprint… -