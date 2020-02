Slittino femminile, Coppa del Mondo Oberhof 2020: vince Anna Berreiter su Ivanova che supera Taubitz in vetta alla classifica (Di domenica 2 febbraio 2020) Anna Berreiter si aggiudica la tappa di Oberhof (Germania) settimo appuntamento della Coppa del Mondo di Slittino femminile 2019-2020 e regala un sorriso al pubblico di casa che, contemporaneamente, vede Julia Taubitz perdere la vetta della classifica generale. Il quarto posto odierno costa caro alla ventitreenne teutonica, che subisce il sorpasso di Tatyana Ivanova che vola a quota 822 punti, contro i suoi 810. Giornata opaca, invece, per le azzurre, mai in gara sul budello tedesco che, solitamente, non ha mai regalato grandi soddisfazioni ai nostri portacolori. La vittoria della prima gara odierna (alle ore 13.00 scatterà il team relay) va quindi alla padrona di casa che nessuno si aspettava, Anna Berreiter, che centra la prima vittoria in Coppa del Mondo con il tempo complessivo di 1:22.836 con il migliore tempo in entrambe le manche: 41.458 nella prima e 41.378 nella seconda. Alle ... oasport

