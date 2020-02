Serie D, Giugliano-Roccella 3-2: vittoria al fotofinish per i Tigrotti (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano (Na) – Un successo inaspettato per come si era messa la gara. Una vittoria che dà morale portando un grandissimo entusiasmo all’ambiente. Il Giugliano fa due gol allo scadere e porta a casa i tre punti contro il Roccella. Di seguito il racconto della gara. A partire meglio sono i padroni di casa, con due buone occasioni in avvio. Ma sono gli ospiti a passare in vantaggio alla mezzora con l’eurogol di Achik, che calcia da trenta metri e trova lo specchio della porta. Il Giugliano pareggia al 41esimo con Esposito, che trasforma un calcio di rigore. Si va al riposo sull’1-1. All’ora di gioco i gialloblù restano in dieci per la doppia ammonizione di Logoluso. Al 75esimo gli ospiti vanno in vantaggio sfruttando la superiorità numerica con Perkovic. Quando il match sembra ormai indirizzato, a sorpresa arriva nel finale il 2-2 ... anteprima24

