Serie C, Reggiana-Fano: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie C, Reggiana-Fano: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 17.30 va in scena il match Reggiana-Fano valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. La Reggiana al momento occupa la seconda posizione nel girone B a sette lunghezze dal Vicenza, attuale capolista. In settimana in un’intervista Lorenzo Libutti, centrocampista emiliano, ha dichiarato: “La promozione dev’essere un sogno, non un’ossessione. E noi vogliamo sognare, anzi, lavorare per rendere concreto il sogno. Aver vinto contro un avversario forte come il Sudtirol ti regala grandi emozioni“. Segui Termometro Politico su Google News Il Fano lotta per la salvezza: infatti attualmente milita nelle ultime posizioni del girone B insieme a Rimini, Imolese e Arzignano e cerca in ogni modo di risalire la china per evitare la retrocessione. Mister ... termometropolitico

