Serie C, Carrarese-Giana Erminio: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie C, Carrarese-Giana Erminio: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio allo Stadio dei Marmi va in scena il match Carrarese-Giana Erminio, valido per la 24esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. La Carrarese al momento occupa la quarta posizione del girone A con 39 punti. La squadra toscana si coccola il suo bomber Saveriano Infantino che fa segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori da sei giornate consecutive, con otto gol totali messi a referto in questo periodo. Al momento Infantino domina la classifica marcatori del Girone A di Serie C con 15 reti. Segui Termometro Politico su Google News La Giana Erminio, al momento in 19esima posizione, si trova in piena zona retrocessione con soli 17 punti. Importante per il morale della squadra è stata la vittoria raggiunta nella scorsa giornata di campionato contro il ... termometropolitico

