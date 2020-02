Serie B, Benevento-Salernitana, promozione nel mirino: live su DAZN (Di domenica 2 febbraio 2020) Il programma odierno di Serie B si conclude con una sfida tutta campana: al Vigorito si sfidano la capolista Benevento, che sembra ormai sempre più vicina al ritorno in Serie A, e la Salernitana, altra formazione che può comunque puntare all’obiettivo promozione. I padroni di casa hanno finora letteralmente dominato il campionato: sono infatti la … L'articolo Serie B, Benevento-Salernitana, promozione nel mirino: live su DAZN calcioefinanza

cmdotcom : #SerieB: Juve Stabia-Perugia 1-2, Chievo ko. Alle 21 Benevento-Salernitana - serieB123 : Diretta Benevento-Salernitana alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv - lazarismo : Capisci che del milan non frega più un cazzo a nessuno e che non fa paura neanche al Benevento in serie b quando no… -