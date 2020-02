Serie A, Milan-Verona: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie A, Milan-Verona: probabili formazioni, pronostico e quote Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, domenica 2 febbraio alle 15:00, va in scena Milan-Hellas Verona. Il match sarà valevole per la 22sima giornata di Serie A. Il Milan si trova in sesta posizione in classifica con 31 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Brescia per 0-1. Ottimo momento di forma per i rossoneri, reduci da tre successi consecutivi in campionato. La Champions non sembra più un’utopia.Segui Termometro Politico su Google News Il Verona oggi occupa la nona posizione in classifica con 29 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Lecce per 3-0. Continua a stupire la squadra scaligera, grande protagonista in positivo di questo campionato. Si sogna addirittura l’Europa. La classifica aggiornata alla giornata 22 Le ... termometropolitico

