Serie A, Juventus-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico e quote All'Allianz Stadium di Torino, domenica 2 febbraio alle ore 12:30, si giocherà Juventus-Fiorentina. La partita sarà valevole per la 22esima giornata di Serie A. La Juventus adesso è prima in classifica a 51 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Napoli per 2-1.Un ko che però non ha pregiudicato la posizione della Vecchia Signora, pronta a rifarsi con gli interessi in queste settimane. La Fiorentina, che attualmente occupa la posizione numero tredici in classifica con 25 punti, è reduce dal pareggio in casa contro il Genoa per 0-0. Finalmente un buon periodo di forma per la Viola, che con il cambio di panchina sembra rinascere. Molto importante anche il grandissimo mercato portato a termine.

