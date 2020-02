Serie A, Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie A, i risultati di domenica 2 febbraio 2020. Apre Juventus-Fiorentina, chiude Udinese-Inter. Il Milan attende il Verona. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 2 febbraio 2020. Si riaccende la sfida Scudetto tra Inter e Juventus con la Lazio che guarda con attenzione questa sfida sperando in un passo falso di entrambe le compagini. Serie A, i risultati di domenica 2 febbraio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di domenica 2 febbraio 2020, valide per la ventiduesima giornata di Serie A. (LA CLASSIFICA e GLI HIGHLIGHTS) Juventus-Fiorentina (ore 12:30)Atalanta-Genoa (ore 15)Lazio-Spal (ore 15)Milan-Hellas Verona (ore 15)Lecce-Torino (ore 18)Udinese-Inter (ore 20:45) Serie A, Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali Nella Juve le sorprese sono rappresentate da Douglas Costa e Higuain al posto di Ramsey e Dybala. Nella Fiorentina panchina per Badelj con ... newsmondo

