Sei Nazioni 2020, i convocati dell’Italia per il ritiro di Parigi. Franco Smith chiama 30 azzurri (Di domenica 2 febbraio 2020) Il CT Franco Smith ha diramato le convocazioni per il raduno dell’Italia del rugby in programma a Parigi, in vista della seconda giornata del Sei Nazioni 2020: oltre ai convocati di Cardiff rimpinguano il numero degli azzurri e lo portano a 30, Giulio Bisegni, Jimmy Tuivaiti e Federico Ruzza. I convocati DELL’ITALIA PER IL RADUNO DI Parigi Piloni Pietro CECCARELLI (Edinburgh Rugby, 9 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 1 cap) Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 41 caps) Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 8 caps) Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 3 caps) Tallonatori Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 25 caps) Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps) Federico ZANI (Benetton Rugby 14 caps) Seconde Linee Dean BUDD (Benetton Rugby, 27 caps) Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, 1 cap) Federico RUZZA (Benetton Rugby, 18 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 ... oasport

