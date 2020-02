Sci alpino, tutte le 14 vittorie di Federica Brignone in Coppa del Mondo. Ritorno al successo in superG dopo 2 anni (Di domenica 2 febbraio 2020) Federica Brignone continua a riscrivere i libri dei record della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La valdostana ha vinto il supergigante di Rosa Khutor precedendo Sofia Goggia andando a conquistare la vittoria numero 14 della sua splendida carriera. La sciatrice di La Salle a questo punto ha centrato 3 successi in SuperG, 7 in gigante e 4 in combinata, per un totale di 36 podi complessivi. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutte le affermazioni della classe 1990 che, come detto, non finisce di stupire. La prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo la realizza nella sua disciplina preferita, il gigante. Successo in quel di Soelden (Austria) il 24 ottobre 2015 precedendo l’immancabile Mikaela Shiffrin per 85 centesimi e Tina Weirather per 1.25. Per fare il bis la nostra portacolori deve attendere il 27 febbraio 2016 con il supergigante di Soldeu (Andorra) ... oasport

Coninews : Tre coppe di specialità, due medaglie iridate e ventidue podi in Coppa del Mondo! ?? Con la discesa di Garmisch Par… - Eurosport_IT : Un signore, un professionista, un esempio?? Tutti in piedi per @peter_fill, all'ultima gara di una straordinaria ca… - Eurosport_IT : È ancora festa Italia: Brignone fantastica, Goggia appena dietro... ???? #EurosportSCI -