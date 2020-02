Sci alpino, Sofia Goggia: “Ho fatto un come back alla Goggia: tiro fuori il meglio con le spalle al muro” (Di domenica 2 febbraio 2020) Sofia Goggia ha conquistato un bel secondo posto nel superG di Rosa Khutor, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino che è andata in scena sulla pista russa delle Olimpiadi di Sochi 2014. La bergamasca è così salita sul primo podio per la prima volta nel nuovo anno solare e ha ribadito di essere un’autentica stella nella specialità in cui è Campionessa Olimpica, oggi l’azzurra si è dovuta inchinare soltanto al cospetto di Federica Brignone per un’altra bella doppietta in questa stagione da record nel nostro sci alpino femminile. Sofia Goggia, reduce dalla caduta nella prima discesa di Bansko che aveva poi compromesso tutto il weekend in terra bulgara, ha raccontato la sua gara ai microfoni della Fisi: “Sono rimasta un po’ sorpresa al traguardo nel vedere il mio cronometro, pensavo sinceramente di non essere arrivata seconda. Sono stati giorni ... oasport

Coninews : Tre coppe di specialità, due medaglie iridate e ventidue podi in Coppa del Mondo! ?? Con la discesa di Garmisch Par… - Eurosport_IT : Un signore, un professionista, un esempio?? Tutti in piedi per @peter_fill, all'ultima gara di una straordinaria ca… - Eurosport_IT : È ancora festa Italia: Brignone fantastica, Goggia appena dietro... ???? #EurosportSCI -