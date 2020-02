Sci alpino, Italia show in Russia: Federica Brignone davanti a Sofia Goggia (Di domenica 2 febbraio 2020) Federica Brignone vince il SuperG di Rosa Khutor, in Russia. La valdostana ha chiuso davanti alla compagna di squadra Sofia Goggia. ROSA KHUTOR (Russia) – Federica Brignone vince il SuperG di Rosa Khutor in Russia. Nuova grande prestazione per la valdostana che ha centrato il quattordicesimo successo precedendo sul traguardo la compagna di squadra Sofia Goggia, che è scesa in pista con un tutore dopo la caduta nell’ultima gara. Un risultato che dà fiducia per la campionessa olimpica che ha ritrovato il podio a distanza di diverso tempo. L’Italia si riconferma in grande forma in un anno che sta regalando tantissime soddisfazioni. Federica Brignone perfetta E’ stata una Federica Brignone (quasi) perfetta quella scesa in pista a Rosa Khutor. La valdostana, infatti, è stata protagonista di una piccola sbavatura a metà tracciato ma grazie ad un finale ... newsmondo

Coninews : Tre coppe di specialità, due medaglie iridate e ventidue podi in Coppa del Mondo! ?? Con la discesa di Garmisch Par… - Eurosport_IT : Un signore, un professionista, un esempio?? Tutti in piedi per @peter_fill, all'ultima gara di una straordinaria ca… - Eurosport_IT : È ancora festa Italia: Brignone fantastica, Goggia appena dietro... ???? #EurosportSCI -