Sci alpino | gigante Garmisch 2020 | pronostico aperto | ma Kristoffersen cerca l’allungo

SuperG Rosa Khutor 2020 Sci alpino : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Il maltempo è stato finora grande protagonista a Rosa Khutor. Le forti nevicate dei giorni scorsi hanno portato alla cancellazione di tutte le prove cronometrate e di conseguenza anche della discesa di ieri. Gli organizzatori proveranno a far gareggiare le atlete in super-G, anche se la gara resta ancora a fortissimo rischio. E’ un’Italia reduce dalla straordinaria prestazione di Bansko, con una vittoria e cinque podi. In Russia non ...

Gigante Garmisch 2020 Sci alpino : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Dopo la vittoria di Thomas Dressen in discesa, è in programma oggi a Garmisch un Gigante. La grande occasione per Henrik Kristoffersen di allungare in vetta alla classifica di Coppa del Mondo. Il norvegese è il favorito per la gara odierna, anche se c’è un’intera squadra francese pronta a dare battaglia. In particolare Alexis Pinturault che deve rimontare in classifica su Kristoffersen, ma anche Mathieu Faivre e Victor ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Rosa Khutor 2020 : in programma il SuperG - si riuscirà a correre? : Per il momento il risultato è quarto: Generale Inverno-Coppa del Mondo di sci alpino femminile 4-0. Sono proprio quattro, infatti, le cancellazioni avvenute in questo fine settimana di Rosa Khutor (Russia). Tre prove di discesa e la discesa stessa che doveva andare in scena nella giornata di ieri. A questo punto la domanda è inevitabile. Si riuscirà a gareggiare sul pendio russo? Le pesanti nevicate delle scorse ora hanno messo completamente in ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 2 Febbraio 2020 | Sci alpino - Volley - Basket - Ciclocross : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 2 Febbraio 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su...

DIRETTA Sci alpino - SuperG Rosa Khutor e gigante Garmisch Live : orari - programma - tv - pettorali di partenza : Si preannuncia una giornata molto intensa e spettacolare per il Circo Bianco, che si appresta ad affrontare un Super gigante femminile ed uno slalom gigante maschile. Le donne saranno di scena alle ore 9.30 a Rosa Khutor, in Russia, dopo la cancellazione della discesa libera di ieri per avverse condizioni meteo, mentre gli uomini si sfideranno sulla pista tedesca di Garmisch-Partenkirchen in un nuovo capitolo della lotta per la Sfera di ...

Sci alpino - Coppa Europa 2020 : Federico Liberatore terzo nello slalom di Jaun : Federico Liberatore conquista il podio nello slalom di Coppa Europa a Jaun. Il 24enne azzurro ha chiuso al terzo posto nella gara vinta dall’austriaco Adrian Pertl, al primo successo della carriera. Restano i rimpianti per Liberatore, che era in testa dopo la prima manche e alla fine ha avuto un ritardo di 51 centesimi al traguardo. In mezzo a Pertl e Liberatore ha chiuso il norvegese Alte Lie Mcgrath, secondo e staccato di 39 centesimi ...

Sci alpino - startlist e pettorali di partenza superG Rosa Khutor 2020 : programma - orario e tv : Domenica 2 febbraio, alle ore 9.00, dovrebbe disputarsi il superG sulle nevi di Rosa Khutor (Russia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Il condizionale è d’obbligo perché la tanta neve presente sul tracciato ha portato alla cancellazione della discesa libera in programma quest’oggi alle 10.30, dopo che il programma aveva già subito un consistente cambiamento. Bisognerà attendere per sapere se la prova ...

Sci alpino - Pagelle 1° febbraio : Thomas Dressen profeta in patria - Kilde non molla - Feuz delude - Fill saluta : Non passerà certo alla storia la discesa di Garmisch di oggi, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla Kandahar la gara non è stata tra le più spettacolari della stagione, con una pista e una tracciatura che hanno regalato, però, notevole equilibrio. La vittoria è andata al padrone di casa per eccellenza Thomas Dressen, con Aleksander Aamodt Kilde che ha mosso un passo importante in ottica Sfera di Cristallo. La prova ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2020 : Kilde si avvicina a Kristoffersen nella generale : Al termine della discesa odierna andata in scena a Garmisch in Germania, assume una nuova conformazione la Classifica della Coppa del Mondo di sci alpino, con il norvegese Aleksander Aamodt Kilde che si porta a -61 dal connazionale Henrik Kristoffersen. nella Classifica di specialità è sempre primo lo svizzero Beat Feuz. Classifica generale Coppa DEL Mondo SCI alpino 1 Kristoffersen Henrik NOR 841 2 Kilde Aleksander Aamodt NOR 780 3 ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA : Dressen primo sulle nevi di casa - Kilde secondo. Buzzi decimo! Indietro Innerhofer e Casse : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per il gigante e buona giornata. 13.14: Vittoria per il tedesco Dressen sulla neve di casa di Garmisch, secondo posto per il norvegese Kilde che rilancia le ambizioni di vittoria della Coppa generale, terzo posto per il francese Clarey, sesto il leader di Coppa di Discesa Feuz, decimo il migliore degli italiani Buzzi. 13.12: Errore anche per ...

Sci alpino - Thomas Dressen fa il colpo nella discesa di Garmisch! Podio e punti pesanti per Kilde - 10° Buzzi! : Grande festa tedesca a Garmisch-Partenkirchen. Thomas Dressen conquista la discesa di casa sulla mitica Kandahar, chiudendo con il miglior tempo di 1’39’31. Il tedesco ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, cogliendo il quarto successo della carriera (tutti in questa specialità), il secondo in questa stagione dopo quello dello scorso novembre a Lake Louise. Una vittoria a Garmisch che mancava addirittura per la Germania ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA : Dressen primo sulle nevi di casa - Kilde secondo. Solo 13mo Innerhofer - attesa per Casse : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18: E’ Solo 13mo Christoph Innerhofer, che aveva recuperato qualcosa nel penultimo tratto di gara ma nell’ultimo, come chi lo ha preceduto ha perso quasi mezzo secondo chiudendo a 83 centesimi da Dressen 12.17: L’azzurro Innerhofer all’intermedio ha 33 centesimi di ritardo 12.16: Diverse sbavature per il francese Muzaton che è 16mo a 1″29 da Dressen 12.15: Rischi per ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA : Dressen al comando sulle nevi di casa - Kilde secondo. Innerhofer e Casse puntano in alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10: All’intermedio Janka ha un ritardo di 5 centesimi 12.09: E’ decimo a pari merito con Ferstl, lo statunitense Cochran-Siegle che accumula un ritardo di 65 centesimi 12.08: Cochran-Siegle all’intermedio ha 28 centesimi di ritardo 12.07: Perde anche nella seconda parte di gara lo statunitense Bennett che chiude al 13mo posto a 1″16 12.05: Bennett all’intermedio ha ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA : Dressen sorprende tutti ed è in testa - Kilde secondo. Innerhofer e Casse puntano in alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49: Vantaggio di 17 centesimi per Clarey all’intermedio 11.48: Chiude in settima posizione l’austriaco Striedinger, autore di una prova non indimenticabile con 1″08 di ritardo su Dressen 11.47: Striedinger ha 21 centesimi di ritardo all’intermedio 11.45: E’ secondo il norvegese Kilde che disputa una seconda parte di gara magistrale, recuperanmdo mezzo secondo a ...