Sci alpino, Federica Brignone torna seconda nella classifica dei premi: quanti soldi ha guadagnato in stagione? (Di domenica 2 febbraio 2020) Federica Brignone è tornata seconda nel Prize Money Standing, la speciale classifica realizzata dalla Federazione Internazionale che prende in considerazione i premi guadagnati dai vari atleti nel corso della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La valdostana, grazie alla strepitosa vittoria nel superG di Rosa Khutor, è riuscita a scavalcare la slovacca Petra Vlhova: la 29enne può infatti gioire per quanto ha guadagnato in questa stagione, ha già toccato quota 266mila franchi svizzeri (circa 249mila euro) e può naturalmente incrementare il bottino visto che mancano ancora 17 gare al termine della massima competizione internazionale. Al comando svetta la statunitense Mikaela Shiffrin con ben 391mila franchi svizzeri (circa 366mila euro). quanti soldi HA GUADAGNATO Federica Brignone IN STAGIONE? 266mila franchi svizzeri (circa 249mila euro). CLICCA QUI PER TUTTE LE ... oasport

Coninews : Tre coppe di specialità, due medaglie iridate e ventidue podi in Coppa del Mondo! ?? Con la discesa di Garmisch Par… - Eurosport_IT : Un signore, un professionista, un esempio?? Tutti in piedi per @peter_fill, all'ultima gara di una straordinaria ca… - Eurosport_IT : È ancora festa Italia: Brignone fantastica, Goggia appena dietro... ???? #EurosportSCI -