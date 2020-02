Sci alpino, Federica Brignone a -2 da Deborah Compagnoni! La classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo (Di domenica 2 febbraio 2020) Federica Brignone è sempre più vicina a Deborah Compagnoni! La valdostana ha vinto il superG di Rosa Khutor e ora è salita a quota 14 successi in Coppa del Mondo, ad appena due lunghezze di distacco dalla fuoriclasse lombarda che è l’italiana più vincente di tutti i tempi nella massima competizione internazionale itinerante con 16 affermazioni (13 in gigante, 2 in superG, 1 in slalom). Federica Brignone è sempre più vicina a una vera e propria icona del nostro sci alpino e l’aggancio è seriamente nel mirino, potrebbe anche arrivare entro la fine di questa stagione se la 29enne dovesse continuare con questo ruolino di marcia. Federica Brignone può contare 7 affermazioni in gigante, 3 in superG, 4 in combinata ed è a -1 da Isolde Kostner, seconda nella speciale graduatoria con quindici vittorie. Di seguito la classifica delle italiane più vincenti nella Coppa del Mondo di sci ... oasport

