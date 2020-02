Scaletta terza serata Sanremo 2020, programma e ospiti del 6 febbraio (Di domenica 2 febbraio 2020) Amadeus conduce la terza serata di Sanremo 2020 giovedì 6 febbraio. Sul palco numerosi ospiti nella serata dedicata alla storia del Festival di Sanremo. Sanremo 70 dona spazio alle cover, interpretate dai 24 Campioni in gara con l'accompagnamento di un ospite oppure in solitaria, a scelta del Big stesso. Spazio alle canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, quelle che hanno lasciato particolarmente il segno dei 70 anni di kermesse canora. Le canzoni da interpretare nella serata Sanremo 70 sono state scelte in autonomia dagli artisti in gara tra i Campioni. La gara delle Nuove Proposte nella terza serata è sospesa. TUTTO SU Sanremo 2020: CANZONI, CANTANTI E ospiti IL programma DI Sanremo 2020, serata PER serata Il programma della terza serata di Sanremo 2020, giovedì 6 febbraio 2020 Cosa vedremo nel corso della terza serata del Festival di Sanremo ... optimaitalia

